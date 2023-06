MANIFESTATION – FLAME OFF 50 rue Oberlin Nancy, 14 juillet 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Cette incontournable rencontre autour du verre à la flamme réunira à Nancy 60 verriers venus du monde entier pour quatre jours d’échanges entre professionnels, mais aussi d’expositions et de démonstrations. Des ateliers d’initiation seront également proposés au grand public.

Pendant ces quatre jours vous pourrez découvrir des verriers à la flamme venant du monde entier déclinant cet art sous toutes ces facettes.

Nous vous proposons entre autre :

•des démonstrations sur chaque stand

•un espace de démonstration sur scène avec retransmission en direct

•des espaces d’initiations gratuit pour tous

•une salle de projection pour des films traitant du verre à la flamme

•un espace buvette et restauration

•une soirée concert samedi 15

2€ – gratuit pour les moins de 16 ans.

Samedi 2023-07-14 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-14 18:00:00. 2 EUR.

This not-to-be-missed flame-glass event will bring 60 glassmakers from around the world to Nancy for four days of professional exchanges, exhibitions and demonstrations. Introductory workshops will also be offered to the general public.

During these four days, you’ll be able to discover flame glassmakers from all over the world, showcasing the many facets of this art form.

Among other things, we offer :

?demonstrations on each stand

?on-stage demonstrations with live broadcasts

?free introductory courses for everyone

?a projection room for films on flame-working glass

?a refreshment and catering area

?an evening concert on Saturday 15

Open to all

2? – free for children under 16

Esta cita ineludible del vidrio soplado reunirá en Nancy a 60 vidrieros de todo el mundo durante cuatro días de intercambios entre profesionales, así como de exposiciones y demostraciones. También habrá talleres de iniciación para el público en general.

Durante cuatro días, podrá descubrir a vidrieros flamígeros de todo el mundo, que mostrarán todas las facetas de este arte.

Entre otras cosas, ofreceremos

?demostraciones en cada stand

?un espacio de demostración en el escenario con retransmisiones en directo

?cursos de iniciación gratuitos para todos

una sala de proyección de películas sobre el vidrio y la llama

una zona de restauración

?un concierto nocturno el sábado 15

Abierto a todos

2? – gratis para menores de 16 años

Bei diesem unumgänglichen Treffen rund um das Flammenglas werden 60 Glasmacher aus der ganzen Welt in Nancy zusammenkommen, um vier Tage lang Fachgespräche zu führen, aber auch Ausstellungen und Demonstrationen zu veranstalten. Außerdem werden Workshops für die breite Öffentlichkeit angeboten.

Während dieser vier Tage können Sie Glasbläser aus der ganzen Welt entdecken, die diese Kunst in all ihren Facetten ausüben.

Wir bieten Ihnen unter anderem Folgendes an:

?Vorführungen an jedem Stand

?eine Demonstrationsfläche auf der Bühne mit Live-Übertragung

?kostenlose Einführungsbereiche für alle

?einen Vorführraum für Filme, die sich mit dem Thema Glas und Flamme befassen

?ein Bereich mit Getränken und Speisen

?ein Konzertabend am Samstag, den 15

Für alle Altersgruppen

2? – kostenlos für Kinder unter 16 Jahren

Mise à jour le 2023-06-08 par DESTINATION NANCY