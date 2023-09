Retour vers le passé 50 Rue Léon Gambetta Montivilliers, 7 octobre 2023, Montivilliers.

Montivilliers,Seine-Maritime

La bibliothèque de Montivilliers possède un fonds d’archives important. Provenant de l’abbaye, il couvre la période de l’Ancien Régime à la Révolution. Dessins, gravures, estampes, plans et azviennent compléter ce fonds patrimonial. Un nouveau cycle, intitulé Retour vers le passé, propose de le découvrir de manière thématique. Chaque présentation est suivie d’une visite des réserves.

Durée : 45 min.

Gratuit, sur inscription au 02.35.30.96.10..

2023-10-07 10:30:00 fin : 2023-10-07 . .

50 Rue Léon Gambetta Bibliothèque Municipale Condorcet

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie



The Montivilliers library has an extensive archive. Originating from the abbey, it covers the period from the Ancien Régime to the Revolution. Drawings, engravings, prints, plans and maps complete this heritage collection. A new cycle, entitled Retour vers le passé (Back to the past), takes a thematic approach to the collection. Each presentation is followed by a tour of the reserves.

Duration: 45 min.

Free of charge, registration required on 02.35.30.96.10.

La biblioteca de Montivilliers posee un extenso archivo. Procedente de la abadía, abarca desde el Antiguo Régimen hasta la Revolución. Dibujos, grabados, estampas, planos y mapas completan esta colección patrimonial. Una nueva serie, titulada Retour vers le passé (Regreso al pasado), ofrece una visión temática de la colección. Cada presentación va seguida de una visita a las reservas.

Duración: 45 minutos.

Gratuito, previa inscripción en el 02.35.30.96.10.

Die Bibliothek von Montivilliers verfügt über einen umfangreichen Archivbestand. Es stammt aus der Abtei und deckt den Zeitraum vom Ancien Régime bis zur Revolution ab. Zeichnungen, Stiche, Drucke, Pläne und Blätter ergänzen diesen Bestand. Ein neuer Zyklus mit dem Titel Zurück in die Vergangenheit bietet die Möglichkeit, die Sammlung thematisch zu entdecken. Auf jede Präsentation folgt ein Besuch der Lagerräume.

Dauer: 45 min.

Kostenlos, nach Anmeldung unter 02.35.30.96.10.

