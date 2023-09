Balade découverte – Le nouveau centre ville de Faches-Thumesnil 50 Rue Jean Jaurès, Faches-Thumesnil Faches-Thumesnil, 5 octobre 2023, Faches-Thumesnil.

Le nouveau centre ville de Faches-Thumesnil

Jeudi 5 octobre de 14h30 à 16h

Du hameau de Thumesnil à Faches-Thumesnil, venez découvrir l’urbanisation du hameau pour en faire l’un des quartiers de la commune.

Animatrice : Jeannine Houdart, présidente de l’Association Culturelle et Historique de Faches-Thumesnil

Rendez-vous devant la mairie, 50 Rue Jean Jaurès, Faches-Thumesnil

Tarif : Gratuit pour les adhérents / 5€ pour les non adhérents

50 Rue Jean Jaurès, Faches-Thumesnil 59155 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T16:30:00+02:00

Seclin Mélantois Tourisme