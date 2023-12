ANIMATIONS JOST JANVIER 50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier, 25 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25

fin : 2024-01-25

Ne manquez pas les nombreuses animations au JOST Montpellier en ce mois de janvier !.

Au programme:

– Magicien les mercredis 03, 17 et 31/01 : « JOST MAGIC, la soirée qui saura vous envoûter. »

– Show d’hypnose le 19/01, entrée gratuite, sortie sur libre participation : « Le Jost vous propose un show d’hypnose.

Entrez dans les méandres du cerveau avec Hicham Benjoudar.

Ce spectacle d’hypnose, à la fois drôle et ludique, vous permettra de comprendre certains mécanismes du cerveau et libérera votre potentiel caché. »

Programme complet en pdf ci-dessous

50 Rue Isabelle Eberhardt

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT MONTPELLIER