Nous vous accueillerons au JOST Montpellier le 31 décembre 2023 à partir 20 heures ! Le menu se composera d’amuse-bouche, de 2 entrées, 1 plat & 1 dessert (hors boissons). Réservez dès maintenant pour une soirée mémorable pour terminer l’année 2023 en beauté et commencé l’année 2024 de la meilleure des façons ! Réservation obligatoire pour commander son menu et garantir sa place EUR.

50 Rue Isabelle Eberhardt

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

