SOIRÉE PULL DE NOËL – JOST 50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier SOIRÉE PULL DE NOËL – JOST 50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier, 23 décembre 2023, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23

fin : 2023-12-23 Rejoignez-nous le samedi 23 décembre pour une soirée pull « moche » de noël !

Ambiance festive avec Brice LTR!.

Rejoignez-nous le samedi 23 décembre pour une soirée pull « moche » de noël !

Ambiance festive avec Brice LTR!

Rejoignez-nous le samedi 23 décembre pour une soirée pull « moche » de noël !

Ambiance festive avec Brice LTR!

Et en récompense pour le meilleur des pulls de noël, 2 pizzas et 2 cocktails offerts ! De 19h à 01h, entrée gratuite. .

50 Rue Isabelle Eberhardt

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-14 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Code postal 34000 Lieu 50 Rue Isabelle Eberhardt Adresse 50 Rue Isabelle Eberhardt Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Latitude 43.60139 Longitude 3.87685 latitude longitude 43.60139;3.87685

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/