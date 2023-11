JOST SING 50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier, 16 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas la soirée Jost Sing avec la chanteuse Manon Iaelle qui viendra le 16 novembre de 19h30 à 22h au Gabie !.

2023-11-16 19:30:00 fin : 2023-11-16 22:00:00. .

50 Rue Isabelle Eberhardt

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Don’t miss the Jost Sing evening with singer Manon Iaelle on November 16 from 7.30-10pm at Le Gabie!

No se pierda la velada Jost Sing con la cantante Manon Iaelle el 16 de noviembre de 19.30 a 22.00 en Le Gabie

Verpassen Sie nicht den Jost Sing-Abend mit der Sängerin Manon Iaelle, die am 16. November von 19:30 bis 22:00 Uhr ins Gabie kommt!

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTPELLIER