Art Passion fête ses 20 ans ! 3 novembre 2023, Limoges.

Art Passion fête ses 20 ans.

Nathalie Tomaz et les artistes exposants vous convient chaleureusement à une exposition de peintures qui se tiendra du 3 novembre au 9 décembre.

Entrée libre..

2023-11-03 fin : 2023-12-09

Art Passion celebrates its 20th anniversary.

Nathalie Tomaz and the exhibiting artists warmly invite you to a painting exhibition from November 3 to December 9.

Admission free.

Art Passion celebra su vigésimo aniversario.

Nathalie Tomaz y los artistas expositores le invitan cordialmente a una exposición de pintura que tendrá lugar del 3 de noviembre al 9 de diciembre.

La entrada es gratuita.

Art Passion feiert sein 20-jähriges Bestehen.

Nathalie Tomaz und die ausstellenden Künstler laden Sie herzlich zu einer Gemäldeausstellung ein, die vom 3. November bis zum 9. Dezember stattfindet.

Eintritt frei.

