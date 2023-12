Concert klezmer Shalom aleichem 50 Rue Du refuge Arles, 30 décembre 2023, Arles.

Arles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30 19:00:00

fin : 2023-12-30

Retrouvons les klezmorim d’Avignon en trio pour un petit concert endiablé afin de finir en joie cette année 2023 chez De natura rerum ! Sans réservation, dans la limite des places disponibles, participation libre au chapeau pour les musiciennes !.

Retrouvons les klezmorim d’Avignon en trio pour un petit concert endiablé afin de finir en joie cette année 2023 chez De natura rerum ! Sans réservation, dans la limite des places disponibles, participation libre au chapeau pour les musiciennes !

Le groupe se compose de deux violonistes (Blandine Dupille et Cyriane Sespedes), d’une pianiste (Solenne Orset) et d’une chanteuse-percussionniste (Alix Sespedes). Pour la première fois, il se produit en trio, avec un seul violon (Blandine Dupille).

Parmi les chansons qui seront de la partie vendredi 30 décembre : Frailach, Der gasn nign, Ocho kandelikas, Dona dona, Battere proscuitto, Di mesinke ojsgegebn, Un as der rebbe lacht et d’autres encore à venir écouter ensemble.

Le klezmer est la musique traditionnelle des juifs ashkénazes. Très festive, elle était autrefois pratiquée lors de mariages ou de festivités religieuses joyeuses telles la fête carnavalesque de Pourim, la célébration de la Torah (Simhat Torah) ou encore l’inauguration d’une nouvelle synagogue.

Colporté de fête en fête, de shtetl (village) en ghetto, le klezmer s’enrichit au contact de musiciens slaves, tziganes, grecs, turcs… Il acquiert ainsi une diversité et une sonorité caractéristiques.

Il s’inspire de chants profanes, de danses populaires, de la khazones (liturgie juive, en hébreu khazanut). Au courant hassidique, il emprunte les niggunim, ces mélodies sans paroles, faciles à mémoriser et à répéter (on se sert de syllabes comme laï laï laï laï). Il a influencé de nombreuses musiques (comme le jazz) et incorporé de nombreuses influences, sans jamais perdre son énergie propre.

.

50 Rue Du refuge De natura rerum

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-08 par Office de Tourisme d’Arles