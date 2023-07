Arelate à la librairie De Natura Rerum 50 Rue Du refuge Arles, 15 août 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

De natura rerum, c’est une librairie spécialisée sur l’Antiquité (la seule dans la moitié sud de la France!) et sur la Provence.

2023-08-15 14:00:00 fin : 2023-08-18 15:30:00. .

50 Rue Du refuge De natura rerum

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



de natura rerum is a bookshop specializing in antiquity (the only one in the southern half of France!) and Provence

de natura rerum es una librería especializada en Antigüedad (¡la única en la mitad sur de Francia!) y Provenza

de natura rerum ist eine Buchhandlung, die sich auf die Antike (die einzige in Südfrankreich!) und die Provence spezialisiert hat

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Arles