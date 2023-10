Loto du Comité des fêtes 50, rue du Colombier Saint-Paul-lès-Romans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Paul-lès-Romans Loto du Comité des fêtes 50, rue du Colombier Saint-Paul-lès-Romans, 5 novembre 2023, Saint-Paul-lès-Romans. Saint-Paul-lès-Romans,Drôme Le 5 novembre à 14h Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans.

Ouverture des portes à 13h..

50, rue du Colombier Comité des Fêtes

Saint-Paul-lès-Romans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



November 5 at 2pm Salle des fêtes de Saint Paul lès Romans.

Doors open at 1pm. 5 de noviembre a las 14.00 h en la Sala de Fiestas de Saint Paul lès Romans.

Apertura de puertas a las 13.00 h. Am 5. November um 14 Uhr Festsaal in Saint Paul lès Romans.

