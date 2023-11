Marché des artisans d’art 50 Rue de Mars Reims, 17 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

PLUS DE 45 EXPOSANTS DU GRAND EST ET AU-DELÀ

Céramistes, bijoutiers, spécialistes de l’ameublement, du travail du papier ou du cuir… vous donnent rendez-vous dimanche 17 septembre pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leur passion. Petits et grands pourront profiter d’une découverte de l’artisanat d’art à travers des ateliers gratuits, animés par des professionnels et accessibles à tous.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR GRAND EST

Venez à la rencontre des Compagnons du Devoir Grand Est pour échanger autour de leurs formations et métiers. Assistez, tout au long de la journée, à des démonstrations de taille de pierre, de forge, de charpente, d’ébénisterie… par les Compagnons.

ATELIERS ENFANTS GRATUITS DE 10 H 30 À 12 H ET DE 14 H À 17 H.

Les enfants ont la possibilité de s’essayer à différents ateliers d’initiation aux métiers d’art animés par des professionnels des métiers d’art dans différents domaines : travail du papier, du textile, du cuir….

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

50 Rue de Mars Halles du Boulingrin

Reims 51100 Marne Grand Est



OVER 45 EXHIBITORS FROM THE EAST OF FRANCE AND BEYOND

Ceramists, jewelers, specialists in furnishings, paperwork and leatherwork all welcome you on Sunday, September 17, to discover their know-how and their passion. Young and old alike can enjoy a discovery of arts and crafts through free workshops, led by professionals and open to all.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR GRAND EST

Come and meet the Compagnons du Devoir Grand Est and talk about their training courses and trades. Throughout the day, watch demonstrations of stone-cutting, blacksmithing, carpentry, cabinet-making? by the Compagnons.

FREE CHILDREN’S WORKSHOPS FROM 10:30 A.M. TO 12 P.M. AND FROM 2 P.M. TO 5 P.M.

Children can try their hand at a range of introductory craft workshops led by craft professionals in different fields: paperwork, textiles, leatherwork?

MÁS DE 45 EXPOSITORES DEL ESTE DE FRANCIA Y MÁS ALLÁ

Ceramistas, joyeros, especialistas en mobiliario, papelería y cuero estarán presentes el domingo 17 de septiembre para mostrar sus habilidades y pasiones. Pequeños y mayores podrán descubrir el arte y la artesanía a través de talleres gratuitos, dirigidos por profesionales y abiertos a todos.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR GRAND EST

Venga a conocer a los Compagnons du Devoir Grand Est y hable de su formación y sus oficios. A lo largo del día, asista a demostraciones de cantería, herrería, carpintería, ebanistería, etc. a cargo de los Compagnons.

TALLERES INFANTILES GRATUITOS DE 10.30 A 12 H Y DE 14 H A 17 H.

Los niños podrán participar en talleres de iniciación a la artesanía impartidos por profesionales del papel, el textil y la marroquinería

MEHR ALS 45 AUSSTELLER AUS DEM GROSSEN OSTEN UND DARÜBER HINAUS

Keramiker, Juweliere, Spezialisten für Möbel, Papier- und Lederverarbeitung usw. laden Sie am Sonntag, den 17. September, ein, um Ihnen ihr Know-how und ihre Leidenschaft zu zeigen. Groß und Klein können in kostenlosen, von Fachleuten geleiteten Workshops das Kunsthandwerk entdecken.

LES COMPAGNONS DU DEVOIR GRAND EST

Treffen Sie die Compagnons du Devoir Grand Est, um sich über ihre Ausbildungen und Berufe auszutauschen. Den ganzen Tag über können Sie an Vorführungen der Gesellen in Steinmetz-, Schmiede-, Zimmermanns- und Tischlerarbeiten teilnehmen.

KOSTENLOSE WORKSHOPS FÜR KINDER VON 10:30 BIS 12:00 UHR UND VON 14:00 BIS 17:00 UHR.

Kinder haben die Möglichkeit, sich in verschiedenen Workshops auszuprobieren, die von Kunsthandwerkern in verschiedenen Bereichen geleitet werden: Papier-, Textil- und Lederverarbeitung?

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme du Grand Reims