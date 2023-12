Visite guidée des ateliers M Hélène Métézeau à Villaines-les-Rochers 50 rue de le Galandière Villaines-les-Rochers, 1 janvier 2024, Villaines-les-Rochers.

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-01

fin : 2024-12-31

La visite d’1h/1h30 commence par l’oseraie, le jardin d’osier et l’atelier de l’osiéricultrice-vannière avant de prolonger la visite par la galerie du tressage au tissage et le centre d’Arts autour de l’osier (on fait même du fil avec les fibres contenues dans les écorces, et du papier à partir des feuilles !). La visite se termine par la galerie de peinture au brin d’osier!

3 départs de visite à 10h, 14h30 et 16h tous les jours sur réservation en ligne

12 EUR.

50 rue de le Galandière

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



