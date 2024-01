Exposition : Les résistants derrière les barreaux. Les prisons normandes : hauts lieux de mémoire et d’histoire 50 Rue de la République Harfleur, mercredi 5 juin 2024.

Harfleur Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-06-05

fin : 2024-09-08

Dans le cadre du 80ème anniversaire du Débarquement.

La répression dont furent victimes les résistants normands fut terrible. Cette exposition unique, basée sur des documents administratifs, lettres, photos, dessins, témoignages, décrit leur vie en détention et honore la mémoire de ceux qui sont morts pour défendre leurs idéaux et l’honneur de la France. Une exposition réalisée par le Comité Régional Résistance et Mémoire.

Prêt des archives départementales du Calvados.

Exposition accessible aux heures d’ouverture du Musée du Prieuré :

– en juin et septembre : les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h.

– en juillet et août : du mercredi au dimanche de 15h à 18h.

50 Rue de la République Musée du Prieuré

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



