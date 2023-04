Visite guidée : Le clocher de l’église de Saint-Martin 50 Rue de la République, 15 avril 2023, Harfleur.

Proposé par la Ville d’Harfleur.

Le « phare du Pays de Caux » s’ouvre au public pour livrer ses secrets. Vous y découvrirez, cachés dans les combles, les vestiges de l’église du Moyen Age, et au détour des escaliers, le beffroi et ses trois cloches, et la flèche vertigineuse. En parcourant les passerelles, les chéneaux et la galerie haute, vous découvriez la richesse de l’ornementation, et vous comprendrez les défis que se sont imposés les bâtisseurs de cette masse de pierre, si imposante et légère à la fois.

Chaussures et vêtements confortables indispensables.

Durée : 1h30

Gratuit, sur réservation obligatoire au 02 35 13 30 09..

2023-04-15 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-15 . .

50 Rue de la République

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie



Proposed by the City of Harfleur.

The « Pays de Caux lighthouse » opens to the public to reveal its secrets. You will discover, hidden in the attic, the remains of the church of the Middle Ages, and at the bend of the stairs, the belfry and its three bells, and the dizzy spire. By walking through the walkways, the gutters and the high gallery, you will discover the richness of the ornamentation, and you will understand the challenges that the builders of this mass of stone, so imposing and light at the same time, have imposed on themselves.

Comfortable shoes and clothes are essential.

Duration: 1h30

Free of charge, reservation required at 02 35 13 30 09.

Propuesto por la ciudad de Harfleur.

El « Faro de Pays de Caux » abre sus puertas al público para revelarle sus secretos. Descubrirá, escondidos en el desván, los restos de la iglesia de la Edad Media, y al final de la escalera, el campanario y sus tres campanas, y la vertiginosa aguja. Al recorrer las pasarelas, los canalones y la galería superior, descubrirá la riqueza de la ornamentación, y comprenderá los retos que se impusieron los constructores de esta mole de piedra, tan imponente y ligera a la vez.

Es imprescindible llevar calzado y ropa cómodos.

Duración: 1h30

Gratuito, previa reserva en el 02 35 13 30 09.

Angeboten von der Stadt Harfleur.

Der « Leuchtturm des Pays de Caux » öffnet sich der Öffentlichkeit, um seine Geheimnisse preiszugeben. Sie entdecken dort, versteckt im Dachgeschoss, die Überreste der Kirche aus dem Mittelalter und nach dem Umweg über die Treppen den Belfried mit seinen drei Glocken und der schwindelerregenden Turmspitze. Beim Gang über die Stege, die Dachrinnen und die hohe Galerie entdecken Sie die reiche Ornamentik und verstehen die Herausforderungen, die sich die Erbauer dieser so imposanten und zugleich leichten Steinmasse gestellt haben.

Bequeme Schuhe und Kleidung sind unerlässlich.

Dauer: 1,5 Stunden

Kostenlos, Reservierung erforderlich unter 02 35 13 30 09.

Mise à jour le 2023-03-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité