ATELIERS ROBOTIQUE : Ozobot 50 Rue de la République Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme ATELIERS ROBOTIQUE : Ozobot 50 Rue de la République Amiens, 27 septembre 2023, Amiens. Amiens,Somme .

2023-09-27 fin : 2023-09-27 . 0 .

50 Rue de la République

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-07-19 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu 50 Rue de la République Adresse 50 Rue de la République Ville Amiens Departement Somme Lieu Ville 50 Rue de la République Amiens

50 Rue de la République Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/