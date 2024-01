Dégustation : vins et fromages 50 rue de Dambach Scherwiller, jeudi 15 février 2024.

Scherwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 18:30:00

fin : 2024-02-15

Soirée dégustation avec accord mets et vins dans un cadre convivial et chaleureux

En cette saison des raclettes, nous revisitons les classiques en explorant l’association entre vins et fromages.



Préparez-vous à une fusion délicieuse de saveurs, mettant en harmonie des fromages originaux avec les vins qui les subliment le mieux.



La durée de l’événement est d’environ 1h30 où nous associons plusieurs mets avec plusieurs vins.



Le nombre de places est limité. Uniquement sur réservation : https://www.billetweb.fr/soiree-degustation-vins-et-fromages1?fbclid=IwAR1ukC8EqDUfV9xkCsXaKhdT5fY4_653JQeA0HXkf4zpsFu6J4uNzJ9CSCg





50 rue de Dambach

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



