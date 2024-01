Soirée : Bisàmme et Pinot Noir Libre 2022 50 rue de Dambach Scherwiller, vendredi 2 février 2024.

Scherwiller Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:30:00

fin : 2024-02-02

Soirée conviviale pour découvrir les vins du domaine, musique et petite restauration

Parlons Pinot Noir Libre lors de ce Bisàmme. Nous vous convions à redécouvrir cette cuvée sous son millésime 2022 qui a regorgé de soleil. Après quelques jours de macération et un élevage mêlant cuve inox et vieux chêne, c’est un pinot noir qui se révèle riche en fruits noirs, avec du corps et bien entendu, sans sulfites !

La soirée sera agrémentée par la présence du groupe Daidal Strasbourg, qui enchanteront nos oreilles avec un fil electro et acoustique.

En matière de restauration, La flambée d’Alex nous régalera avec ses délicieuses tartes flambées.

Les soirées Bisàmme gardent le même fonctionnement. Vous pouvez amener vos plats et les partager en groupe de taille restreinte et sans buffet.

De plus, si vos caves sont fournies de vins certifiés Demeter, vous aurez tout le loisir de les partager gratuitement.

0 EUR.

50 rue de Dambach

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme