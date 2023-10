Soirée : Bisàmme et Magnum d’Alsace Complanté 50 rue de Dambach Scherwiller, 1 décembre 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

Soirée conviviale pour découvrir les nouveau vins du domaine, musique et petite restauration.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

50 rue de Dambach

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Convivial evening to discover the new wines of the domain, music and small restoration

Una velada de convivencia para descubrir los nuevos vinos del dominio, música y pequeño catering

Geselliger Abend, um die neuen Weine des Weinguts zu entdecken, Musik und kleine Snacks

