Dégustation : vins et fromages 50 rue de Dambach Scherwiller, 16 novembre 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

Soirée dégustation avec accord mets et vins dans un cadre convivial et chaleureux.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . EUR.

50 rue de Dambach

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Evening tasting with food and wine pairing in a warm and friendly atmosphere

Cata de vinos con maridaje en un ambiente cálido y acogedor

Verkostungsabend mit Abstimmung von Speisen und Weinen in einem freundlichen und gemütlichen Rahmen

