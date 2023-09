Soirée Comedy Club 50 rue de Dambach Scherwiller, 28 septembre 2023, Scherwiller.

Scherwiller,Bas-Rhin

Rires, vins et bonne humeur au programme de cette 1ère soirée Comedy Club au domaine Achillée. Foodtruck sur place.

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . 0 EUR.

50 rue de Dambach

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est



Laughter, wine and good humor on the program for this 1st Comedy Club evening at Domaine Achillée. Foodtruck on site

Risas, vino y buen humor en el programa de esta 1ª velada del Club de la Comedia en el Domaine Achillée. Foodtruck in situ

Lachen, Wein und gute Laune stehen auf dem Programm dieses 1. Comedy Club-Abends auf der Domaine Achillée. Foodtruck vor Ort

Mise à jour le 2023-09-19 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme