Circuit découverte des anciens commerces des rues Bellebat, Château-Gaillard, Gaston Couté et Pellerine 16 et 17 septembre 50 rue de Bellebat

L’Association pour la Mémoire et l’Animation de l’Est d’Orléans (AMAE) propose aux visiteurs quatre circuits pour découvrir le quartier Est d’Orléans : le patrimoine populaire, le patrimoine du quotidien des habitants du quartier.

Ce circuit découverte concerne les anciens commerces des rues Bellebat, Château-Gaillard, Gaston-Couté et Pellerine.

Quelle activité ! Marchands de charbon, cabaretiers, merceries, épiceries, bar à hôtesses, mais aussi vendeur de peaux de lapins et brocanteurs. Tout cela autour de la rue de Bellebat, alors l’un des principaux faubourgs Le quartier a changé depuis le début du XXème siècle, s’est urbanisé, et a connu une modification majeure avec le percement de la Voie G (avenue Jean-Zay, avenue des Droits-de-l’Homme) dans les années 1990. Ainsi, il ne reste plus de traces de certains des anciens commerces qui se trouvaient sur le tracé de la Voie G.d’Orléans, animé, entre autres par des fêtes annuelles.

Le parcours (1h/2km – Facile à pied) est décrit dans un livret téléchargeable sur le site amae.eu ou qui sera disponible sur le stand de l’association à l’occasion de Rentrée en Fête (10 septembre 2023). La visite est guidée par des petits panneaux qui comportent au moins un petit texte, parfois une illustration. Pour certains lieux, un QR Code renvoie vers des contenus plus élaborés disponibles sur le site de l’association.

Ces circuits sont destinés à un large public : les habitants historiques qui se remémoreront les temps anciens et pourront compléter les informations, les nouveaux arrivants qui cherchent à mieux connaître l’histoire des lieux, les passionnés d’histoire contemporaine, les familles, les curieux.

A travers ces circuits, AMAE accomplit ses missions de création de lien entre les habitants et d’animation du quartier par la collecte, l’organisation et la diffusion d’informations, témoignages et documents multiples provenant des habitants, étayés par des recherches aux archives métropolitaines et départementales.

Ce projet a bénéficié du soutien financier du Fond de Développement pour la Vie Associative.

Ce circuit n’invite en aucun cas à déranger les propriétaires des lieux indiqués dans le circuit. Merci de respecter leur tranquillité.

50 rue de Bellebat 45000 Orléans

