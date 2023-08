Visite pour les curieux de la nature en Haut-Béarn 50 Rue Dalmais Oloron-Sainte-Marie, 17 septembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La chouette effraie, le loriot, le martin pêcheur, la genette, le chat sauvage, le cincle plongeur, le hérisson…

A partir de la collection d’animaux naturalisés (empaillés) de la Tour de Grède et d’autres qui ne sont pas présentés, effectuez un voyage naturaliste à la découverte des animaux sauvages du Béarn..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 15:00:00. EUR.

50 Rue Dalmais Tour de Grède

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The barn owl, the oriole, the kingfisher, the genet, the wildcat, the dipper, the hedgehog…

With the Tour de Grède’s collection of stuffed animals and others not on display, take a naturalist’s journey to discover the wild animals of Béarn.

La lechuza común, la oropéndola, el martín pescador, la gineta, el gato montés, el mirlo acuático, el erizo…

Con la colección de animales disecados de la Tour de Grède y otros no expuestos, emprenda un viaje naturalista para descubrir los animales salvajes del Béarn.

Die Schleiereule, der Pirol, der Eisvogel, die Ginsterkatze, die Wildkatze, die Wasseramsel, der Igel…

Anhand der Sammlung naturalisierter (ausgestopfter) Tiere im Tour de Grède und anderer, die nicht gezeigt werden, begeben Sie sich auf eine naturkundliche Entdeckungsreise zu den Wildtieren des Béarn.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn