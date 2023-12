Stomy Bugsy en concert après le match de handball HBC Celles-MEP vs Saint-Grégoire RMB à l’Acclameur à Niort 50 Rue Charles Darwin Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort Stomy Bugsy en concert après le match de handball HBC Celles-MEP vs Saint-Grégoire RMB à l’Acclameur à Niort 50 Rue Charles Darwin Niort, 12 janvier 2024, Niort. Niort Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:45:00

fin : 2024-01-12 11ème journée de championnat de LFH-D2F : match de handball HBC Celles-MEP contre Saint-Grégoire RMB à l’Acclameur, le 12 janvier 2024. Le match sera suivi d’un concert de Stomy Bugsy, figure du hip-hop français des années 90′, dès 20h45. Tarifs :

– CAT. EST : 25€

– CAT. SUD : 20€.

11ème journée de championnat de LFH-D2F : match de handball HBC Celles-MEP contre Saint-Grégoire RMB à l’Acclameur, le 12 janvier 2024. Le match sera suivi d’un concert de Stomy Bugsy, figure du hip-hop français des années 90′, dès 20h45. Tarifs :

– CAT. EST : 25€

– CAT. SUD : 20€

11ème journée de championnat de LFH-D2F : match de handball HBC Celles-MEP contre Saint-Grégoire RMB à l’Acclameur, le 12 janvier 2024. Le match sera suivi d’un concert de Stomy Bugsy, figure du hip-hop français des années 90′, dès 20h45. Tarifs :

– CAT. EST : 25€

– CAT. SUD : 20€ EUR.

50 Rue Charles Darwin L’Acclameur

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-18 par OT Niort Marais Poitevin Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Code postal 79000 Lieu 50 Rue Charles Darwin Adresse 50 Rue Charles Darwin L'Acclameur Ville Niort Departement Deux-Sèvres Lieu Ville 50 Rue Charles Darwin Niort Latitude 46.31542 Longitude -0.41003 latitude longitude 46.31542;-0.41003

50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort/