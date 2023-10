Jean-Baptiste Guégan en concert à Niort 50 Rue Charles Darwin Niort, 15 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Jean-Baptiste Guégan se produit à Niort le vendredi 15 décembre 2023 à 20h !

Le chanteur parcours la France avec sa nouvelle tournée « Johnny, Vous & Moi ! »

Informations : https://cheyenne.trium.fr/index.php/6/manifestation/25217

Le vendredi 15 décembre 2023 à 20h

L’Acclameur, Niort

Tarifs :

– CAT1 : 52€

– CAT2 : 44€.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

50 Rue Charles Darwin L’Acclameur

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Jean-Baptiste Guégan performs in Niort on Friday, December 15, 2023 at 8pm!

The singer tours France with his new « Johnny, Vous & Moi! » tour

Information: https://cheyenne.trium.fr/index.php/6/manifestation/25217

Friday, December 15, 2023 at 8pm

L’Acclameur, Niort

Price :

– CAT1 : 52?

– CAT2 : 44?

Jean-Baptiste Guégan actúa en Niort el viernes 15 de diciembre de 2023 a las 20:00 horas

El cantante está de gira por Francia con su nueva gira « Johnny, Vous & Moi! »

Información: https://cheyenne.trium.fr/index.php/6/manifestation/25217

Viernes 15 de diciembre de 2023 a las 20.00 h

L’Acclameur, Niort

Entradas :

– CAT1 : 52?

– CAT2 : 44?

Jean-Baptiste Guégan tritt am Freitag, den 15. Dezember 2023 um 20 Uhr in Niort auf!

Der Sänger reist mit seiner neuen Tournee « Johnny, Vous & Moi! » durch ganz Frankreich

Informationen: https://cheyenne.trium.fr/index.php/6/manifestation/25217

Am Freitag, den 15. Dezember 2023 um 20 Uhr

L’Acclameur, Niort

Eintrittspreise:

– CAT1: 52?

– CAT2: 44?

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Niort Marais Poitevin