Féerie de Noël du National Palace à l’Acclameur à Niort 50 Rue Charles Darwin Niort, 9 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le Cabaret Cirque National Palace se produit à l’Acclameur les 9 et 10 décembre à 14h30 !

De quoi ravir les petits comme les grands, avec au programme notamment : numéros aériens, acrobaties, diabolo, danse, comédie, laser-man ….

Un spectacle conçu avec les Arts du cirque, de la danse, du chant, sublimés par les nouvelles technologies.

Tarifs :

– moins de 12 ans : 21,50€

– plein tarif : 26,50€.

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

50 Rue Charles Darwin L’Acclameur

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Cirque National Palace Cabaret performs at l’Acclameur on December 9 and 10 at 2.30pm!

The program includes aerial acts, acrobatics, diabolo, dance, comedy and laser-man …..

A show conceived with the arts of circus, dance and song, sublimated by new technologies.

Price :

– under 12s: 21.50?

– full price: 26.50?

El Cabaret Cirque National Palace actúa en l’Acclameur los días 9 y 10 de diciembre a las 14.30 h

El programa incluye números aéreos, acrobacias, diábolos, danza, comedia y laser-man ….

Un espectáculo basado en las artes circenses, la danza y el canto, enriquecido con las nuevas tecnologías.

Precio :

– menores de 12 años: 21,50?

– precio completo: 26,50

Der Cabaret Cirque National Palace tritt am 9. und 10. Dezember um 14.30 Uhr im Acclameur auf!

Das Programm umfasst Luftnummern, Akrobatik, Diabolo, Tanz, Comedy, Laser-Man …. und vieles mehr.

Eine Show, die mit den Künsten des Zirkus, des Tanzes und des Gesangs konzipiert wurde und durch neue Technologien verfeinert wird.

Preise:

– kinder unter 12 Jahren: 21,50?

– voller Preis: 26,50?

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Niort Marais Poitevin