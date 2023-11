Salon de l’enseignement supérieur à Niort 50 Rue Charles Darwin Niort, 25 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le Salon de l’enseignement supérieur édition 2023 se déroulera le samedi 25 novembre à l’Acclameur.

Il s’adresse à toute personne en recherche d’une formation post-BAC.

De nombreux établissements seront présents sur des stands pour informer et conseiller.

À noter que des tables rondes seront proposées au cours de cette journée, sur des métiers, des filières, des parcours d’études.

Retrouvez les exposants en ligne dès le 10 novembre.

Informations : https://salon-de-l-enseignement-superieur-niort.salon.letudiant.fr/

Le samedi 25 novembre 2023, de 9h à 17h

L’Acclameur, Niort

Entrée libre.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

50 Rue Charles Darwin L’Acclameur

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Salon de l’enseignement supérieur 2023 will take place on Saturday November 25 at the Acclameur.

It is aimed at anyone looking for post-BAC training.

Numerous establishments will be on hand to provide information and advice.

Round-table discussions will be held throughout the day, focusing on professions, streams and study paths.

Find out more about exhibitors online from November 10.

Information: https://salon-de-l-enseignement-superieur-niort.salon.letudiant.fr/

Saturday, November 25, 2023, 9am to 5pm

L’Acclameur, Niort

Free admission

El Salón de la Enseñanza Superior 2023 se celebrará el sábado 25 de noviembre en el Acclameur.

Está dirigido a todos aquellos que buscan una formación posterior a la BAC.

Numerosos establecimientos ofrecerán información y asesoramiento.

También habrá mesas redondas sobre las carreras, las ramas y los itinerarios de estudio.

Los expositores podrán encontrarse en línea a partir del 10 de noviembre.

Información: https://salon-de-l-enseignement-superieur-niort.salon.letudiant.fr/

Sábado 25 de noviembre de 2023, de 9.00 a 17.00 horas

L’Acclameur, Niort

Entrada gratuita

Der Salon de l’enseignement supérieur, Ausgabe 2023, findet am Samstag, den 25. November, im Acclameur statt.

Sie richtet sich an alle Personen, die eine Ausbildung nach dem Abitur suchen.

Zahlreiche Einrichtungen werden an Ständen vertreten sein, um zu informieren und zu beraten.

Außerdem werden an diesem Tag Rundtischgespräche zu Berufen, Studiengängen und -wegen angeboten.

Die Aussteller finden Sie ab dem 10. November online.

Informationen: https://salon-de-l-enseignement-superieur-niort.salon.letudiant.fr/

Samstag, 25. November 2023, von 9:00 bis 17:00 Uhr

L’Acclameur, Niort

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Niort Marais Poitevin