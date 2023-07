Pierre Perret à l’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort, 19 octobre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Pierre Perret, 88 ans, l’auteur des « Jolies Colonies de vacances », du « Zizi », débarque à l’Acclameur jeudi 19 octobre 2023, à 20h.

Au programme :

1h50 de récital où l’artiste interprètera ses plus grands succès.

Il sera accompagné de 5 musiciens.

Tarifs :

Catégorie 1 PARTERRE IMPAIR : 54 €

Catégorie 1 PARTERRE PAIR : 54 €

Catégorie 2 GRADIN EST : 44 €.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

50 Rue Charles Darwin L’Acclameur

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Pierre Perret, 88, author of « Jolies Colonies de vacances » and « Zizi », arrives at l’Acclameur on Thursday, October 19, 2023, at 8pm.

On the program:

1h50 of recital, featuring the artist’s greatest hits.

He will be accompanied by 5 musicians.

Price :

Category 1 PARTERRE IMPAIR : 54 ?

Category 1 PARTERRE PAIR : 54 ?

Category 2 GRADIN EST : 44 ?

Pierre Perret, 88 años, autor de « Jolies Colonies de vacances » y « Zizi », llega a l’Acclameur el jueves 19 de octubre de 2023 a las 20:00 horas.

En el programa:

un recital de 1 hora y 50 minutos con sus grandes éxitos.

Le acompañarán 5 músicos.

Precio :

Categoría 1 IMPAIR ADMISIÓN: 54 ?

Categoría 1 PARTERRE PAIR : 54 ?

Categoría 2 GRADIN EST : 44 ?

Der 88-jährige Pierre Perret, der Autor von « Jolies Colonies de vacances » und « Zizi », kommt am Donnerstag, den 19. Oktober 2023, um 20 Uhr in den Acclameur.

Auf dem Programm stehen:

ein 1:50-stündiger Liederabend, bei dem der Künstler seine größten Hits vortragen wird.

Er wird von fünf Musikern begleitet.

Tarife:

Kategorie 1 PARTERRE IMPAIR: 54 ?

Kategorie 1 PARTERRE PAIR: 54 ?

Kategorie 2 GRADIN EST: 44 ?

