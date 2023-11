Visites guidées et vin chaud 50 Rue Bourbonnoux Bourges, 16 décembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

L’association de quartier Bourbonnoux organise 3 visites guidées gratuites du quartier Bourbonnoux le samedi 16 décembre prochain.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

50 Rue Bourbonnoux

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The Bourbonnoux neighborhood association is organizing 3 free guided tours of the Bourbonnoux neighborhood on Saturday, December 16

La asociación de vecinos de Bourbonnoux organiza 3 visitas guiadas gratuitas al barrio de Bourbonnoux el sábado 16 de diciembre

Der Stadtteilverein Bourbonnoux organisiert am Samstag, den 16. Dezember 3 kostenlose Führungen durch den Stadtteil Bourbonnoux

