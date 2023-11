EXPO – MAX SAVY, GÉNÉREUSEMENT INSPIRÉ 50 Rue Barbès Carcassonne, 2 décembre 2023, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Max Savy est l’une des personnalités qui a réellement impressionné ses compatriotes audois dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Son œuvre, particulièrement riche, reste profondément personnelle. Il a, avec passion et générosité, représenté le monde tel qu’il le voyait et le vivait. Loin d’une image lisse ou codifiée par les canons de l’art contemporain de son époque.

Il a peint les gens vrais et les paysages baignés de lumière. Il choisit aussi de montrer une humanité, malmenée par ses propres contradictions et lancée dans une quête spirituelle incessante mais désespérée. Et le peintre, par tendresse et bienveillance, reste attentif aux êtres et pose en couches épaisses une gamme de couleurs qui apportent la lumière, la chaleur, l’espoir.

Les œuvres choisies tendent à proposer au visiteur un cheminement au bout duquel aucune réponse n’apparait. Le chemin que l’artiste a jadis emprunté conduit indiscutablement à des interrogations sur les tribulations de l’âme humaine et de sa destinée. Le choix des œuvres présentées permet, au travers de différentes allégories, de constater combien cet homme était bouleversé par les épreuves auxquelles sont soumis les humains et inspiré par l’espoir qui se cache dans chaque représentation.

Max Savy aura été un témoin de son époque, en lien avec son temps et ses contemporains. Grâce à sa palette teintée de lumière, il nous a laissé en testament son univers onirique, l’univers d’un homme généreusement inspiré.

Du 28 novembre au 6 janvier 2024.

Jours et heures d’ouverture :

– du mardi au vendredi de 13 h à 18 h

– le samedi de 11h à 13 h et de 14 h à 17 h

Fermée le dimanche et le lundi..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

50 Rue Barbès

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Max Savy is one of the personalities who really impressed his fellow Aude residents in the second half of the 20th century. His particularly rich body of work remains deeply personal. With passion and generosity, he portrayed the world as he saw and experienced it. Far from a smooth image codified by the canons of contemporary art of his time.

He painted real people and landscapes bathed in light. He also chose to show humanity, battered by its own contradictions and embarked on a ceaseless but desperate spiritual quest. And the painter, out of tenderness and benevolence, remains attentive to human beings, applying thick layers of color that bring light, warmth and hope.

The works chosen tend to offer the visitor a journey at the end of which no answer appears. The path once taken by the artist unquestionably leads to questions about the tribulations of the human soul and its destiny. The choice of works on display, through a variety of allegories, reveals the extent to which this man was moved by the trials to which human beings are subjected, and inspired by the hope that lies hidden in each representation.

Max Savy was a witness to his era, in touch with his time and his contemporaries. Thanks to his palette tinged with light, he left us a testament to his dreamlike universe, the world of a generously inspired man.

From November 28 to January 6, 2024.

Opening days and times :

– tuesday to Friday, 1 pm to 6 pm

– saturday, 11 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m

Closed on Sundays and Mondays.

Max Savy es una de las personalidades que más impresionaron a sus compatriotas del Aude en la segunda mitad del siglo XX. Su obra, particularmente rica, sigue siendo profundamente personal. Con pasión y generosidad, retrató el mundo tal y como él lo veía y lo vivía. Lejos de una imagen lisa y llana codificada por los cánones del arte contemporáneo de su época.

Pintó personas reales y paisajes bañados de luz. También optó por mostrar una humanidad, maltratada por sus propias contradicciones y embarcada en una incesante pero desesperada búsqueda espiritual. Y el pintor, por ternura y benevolencia, permanece atento a los seres humanos, aplicando gruesas capas de color que aportan luz, calor y esperanza.

Las obras que hemos elegido están concebidas para llevar al visitante por un viaje, al final del cual no hay respuesta. El camino que un día recorrió el artista conduce sin duda a interrogarse sobre las tribulaciones del alma humana y su destino. La elección de las obras expuestas, a través de una variedad de alegorías, muestra hasta qué punto este hombre estaba profundamente conmovido por las pruebas a las que se ve sometido el ser humano, y hasta qué punto le inspiraba la esperanza que se esconde en cada representación.

Max Savy fue testigo de su época, en contacto con su tiempo y sus contemporáneos. Gracias a su paleta teñida de luz, nos ha dejado un testimonio de su mundo onírico, el mundo de un hombre generosamente inspirado.

Del 28 de noviembre al 6 de enero de 2024.

Días y horarios de apertura :

– de martes a viernes, de 13.00 a 18.00 h

– sábados, de 11.00 a 13.00 y de 14.00 a 17.00 h

Domingos y lunes cerrado.

Max Savy ist eine der Persönlichkeiten, die seine Landsleute im Audois in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich beeindruckt hat. Sein besonders reiches Werk bleibt zutiefst persönlich. Mit Leidenschaft und Großzügigkeit stellte er die Welt so dar, wie er sie sah und erlebte. Er war weit entfernt von einem glatten oder kodifizierten Bild, das von den Kanons der zeitgenössischen Kunst seiner Zeit geprägt war.

Er malte echte Menschen und lichtdurchflutete Landschaften. Er entschied sich auch dafür, eine Menschheit zu zeigen, die von ihren eigenen Widersprüchen gebeutelt wurde und sich auf eine unaufhörliche, aber verzweifelte spirituelle Suche begab. Und der Maler bleibt aus Zärtlichkeit und Wohlwollen den Menschen gegenüber aufmerksam und legt in dicken Schichten eine Palette von Farben auf, die Licht, Wärme und Hoffnung bringen.

Die ausgewählten Werke tendieren dazu, dem Besucher einen Weg vorzuschlagen, an dessen Ende keine Antwort erscheint. Der Weg, den der Künstler einst eingeschlagen hat, führt zweifellos zu Fragen über die Drangsale der menschlichen Seele und ihres Schicksals. Die Auswahl der ausgestellten Werke zeigt anhand verschiedener Allegorien, wie sehr dieser Mann von den Prüfungen, denen die Menschen ausgesetzt sind, erschüttert und von der Hoffnung, die in jeder Darstellung steckt, inspiriert war.

Max Savy war ein Zeitzeuge, der sich mit seiner Zeit und seinen Zeitgenossen auseinandersetzte. Mit seiner lichtdurchfluteten Palette hat er uns sein Traumuniversum hinterlassen, das Universum eines großzügig inspirierten Menschen.

Vom 28. November bis zum 6. Januar 2024.

Tage und Öffnungszeiten:

– dienstags bis freitags von 13.00 bis 18.00 Uhr

– samstags von 11:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr

Sonntag und Montag geschlossen.

Mise à jour le 2023-11-21 par A.D.T. de l’Aude / ADT 11