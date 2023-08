Matchs de la Coupe du Monde Rugby à la Cave de Genissac 50 route du Stade Génissac, 8 septembre 2023, Génissac.

Génissac,Gironde

Pour cette occasion, la cave propose des planches apéritives composées de charcuterie artisanale et fromages. Nombreux choix de vins et bières.

Salle climatisée et terrasse..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

50 route du Stade

Génissac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To mark the occasion, the cellar offers aperitif platters featuring artisanal charcuterie and cheeses. Wide choice of wines and beers.

Air-conditioned room and terrace.

Para celebrar la ocasión, la bodega ofrece platos de aperitivo con embutidos y quesos tradicionales. Amplia selección de vinos y cervezas.

Sala y terraza climatizadas.

Zu diesem Anlass bietet der Weinkeller Aperitifbretter mit hausgemachten Wurstwaren und Käse an. Große Auswahl an Weinen und Bieren.

Klimatisierter Raum und Terrasse.

Mise à jour le 2023-08-25 par Gironde Tourisme