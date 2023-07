Trésors et Secrets du territoire 50 Route du Soulor Arthez-d’Asson, 1 août 2023, Arthez-d'Asson.

Arthez-d’Asson,Pyrénées-Atlantiques

Venez assistez à la présentations orales d’objets produits dans notre territoire . Découvrez leurs histoires et celles de ceux qui les ont fabriqués. La thématique du jour est celle des Secrets du fer (et de l’acier) d’Arthez-d’Asson..

2023-08-01 fin : 2023-08-01 17:30:00. EUR.

50 Route du Soulor Local 1er étage – Salle des Fêtes

Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Join us for an oral presentation of objects produced in our region. Discover their stories and those of the people who made them. Today’s theme is the Secrets of iron (and steel) from Arthez-d’Asson.

Venga a escuchar presentaciones orales de objetos producidos en nuestra región. Descubra sus historias y las de las personas que los fabricaron. El tema de hoy son los Secretos del hierro (y del acero) de Arthez-d’Asson.

Erleben Sie die mündlichen Präsentationen von Objekten, die in unserer Gegend hergestellt wurden. Entdecken Sie ihre Geschichten und die derjenigen, die sie hergestellt haben. Das Thema des heutigen Tages sind die Geheimnisse des Eisens (und des Stahls) von Arthez-d’Asson.

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay