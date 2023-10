Bourse jouets et livres 50 Route des Tonnets Jaillans, 18 novembre 2023, Jaillans.

Jaillans,Drôme

Bourse aux jouets et aux livres, le samedi 18 Novembre de 9h00 à 12h00 à la salle Henri Maret à Jaillans.



Renseignements et informations au 06 18 63 16 61 ou par mail relaisfamille26@wanadoo.fr.

2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

50 Route des Tonnets Salle des fêtes Henri Maret

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Toy and book fair, Saturday November 18 from 9am to 12pm at the Salle Henri Maret in Jaillans.



For further information, call 06 18 63 16 61 or e-mail relaisfamille26@wanadoo.fr

Feria del juguete y del libro, sábado 18 de noviembre de 9.00 a 12.00 h en la Salle Henri Maret de Jaillans.



Para más información, llame al 06 18 63 16 61 o envíe un correo electrónico a relaisfamille26@wanadoo.fr

Spielzeug- und Bücherbörse am Samstag, den 18. November von 9.00 bis 12.00 Uhr im Saal Henri Maret in Jaillans.



Auskünfte und Informationen unter 06 18 63 16 61 oder per E-Mail relaisfamille26@wanadoo.fr

Mise à jour le 2023-10-26 par Valence Romans Tourisme