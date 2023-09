Comédie « Issue de secours » Par En scène productions 50 Route de Voves Gommerville, 12 janvier 2024, Gommerville.

Gommerville,Eure-et-Loir

Un air d’Y a-t-il un pilote dans l’avion ? à la sauce décalée façon Monty Python : Issue de Secours, c’est une grande traversée de turbulences de rire !.

2024-01-12 fin : 2024-01-12 . 14 EUR.

50 Route de Voves

Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



With an air of Y a-t-il un pilote dans l?avion? and a Monty Python-style offbeat twist, Issue de Secours is a turbulent ride of laughter!

¡Con un toque de Y a-t-il un pilote dans l?avion? en una estrafalaria salsa Monty Python, Issue de Secours es un turbulento viaje de risas!

Ein Hauch von Y a-t-il un pilote dans l’avion? mit einer schrägen Monty-Python-Soße: Issue de Secours ist eine große Reise durch die Turbulenzen des Lachens!

