Théâtre burlesque « Un rossignol et deux amants » par Not’Compagnie 50 Route de Voves Gommerville, 17 novembre 2023, Gommerville.

Gommerville,Eure-et-Loir

Une réécriture discourtoise de deux lais de Marie de France, petits contes en vers, à thème lyrique, récités autrefois au son de la harpe, évidemment celtique !.

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 14 EUR.

50 Route de Voves

Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



A discourteous rewriting of two lais by Marie de France, little tales in verse with a lyrical theme, recited in days gone by to the sound of the harp – obviously Celtic!

Una descortés reescritura de dos lais de Marie de France, pequeños cuentos en verso de tema lírico, recitados antaño al son del arpa -¡evidentemente celta!

Eine unhöfliche Neufassung von zwei Lais von Marie de France, kleinen Versmärchen mit lyrischen Themen, die früher zum Klang der Harfe vorgetragen wurden – natürlich keltisch!

Mise à jour le 2023-09-13 par OT COEUR DE BEAUCE