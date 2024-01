CINÉ-CLUB SÉANCE DOCUMENTAIRE 50 route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes, jeudi 21 mars 2024.

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 19:00:00

fin : 2024-03-21 21:00:00

Ciné-club de mars, Séance documentaire, « Seuls, ensemble » de David Kremer

Prix libre, sans réservation

Mer de Barents, les jours sans nuit de l’été polaire se succèdent. Sur le Grande Hermine, dernier chalutier français armé pour la pêche hauturière arctique, les hommes travaillent sans relâche, face à la mer, face à eux-mêmes.

« Malgre´ l’âprete´ de ce monde, la première fois que ces marins ont mis le pied sur ce genre de chalutier, ils embarquaient tous pour une vie entière. Il doit être fragile et fin ce fil qui maintient les hommes dans le désir de reprendre la mer, entre l’enfer des tempêtes et celui de l’usine. Pourtant, il doit être bien réel. Forçant, la cohabitation entre l’ordre et le chaos, la rigueur et l’anarchie, l’ennui et l’étonnement permanent, ces hommes représentent un lien tangible entre une certaine forme de vie et une certaine forme de mort.

C’est pour filmer cette tension extraordinaire et la rendre sensible que j’ai eu envie de repartir. Plus loin. Plus longtemps. »

David Kremer

50 route de l’Erve Artisan Gribouilleur

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire



