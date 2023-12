APRÈS-MIDI JEUX EXPERTS 50 route de l’Erve Sainte-Suzanne-et-Chammes, 14 janvier 2024 14:00, Sainte-Suzanne-et-Chammes.

Sainte-Suzanne-et-Chammes,Mayenne

Pour celles et ceux qui aiment les jeux compliqués avec des règles compliquées !.

2024-01-14 fin : 2024-01-14 18:00:00. .

50 route de l’Erve Artisan Gribouilleur

Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire



For those who like complicated games with complicated rules!

Para los amantes de los juegos complicados con reglas complicadas

Für alle, die komplizierte Spiele mit komplizierten Regeln mögen!

Mise à jour le 2023-12-02 par eSPRIT Pays de la Loire