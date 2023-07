Fêtes locales : 100 ans de Hèstas 50 route de Clamonde Castétis, 6 août 2023, Castétis.

Castétis,Pyrénées-Atlantiques

Sortie VTT encadrée. Parcours de 35 à 40km. Ouvert à tous, venir avec son VTT en bon état.

11h Messe solennelle suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts.

12h Vin d’honneur suivi d’un pique-nique géant aux abords de la mairie.

15h Course d’orientation par équipe.

19h Repas sans réservation

22h30 feu d’artifice tiré depuis le stade municipal..

2023-08-06 fin : 2023-08-06 . EUR.

50 route de Clamonde Salle municipale

Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Supervised mountain bike outing. Routes from 35 to 40km. Open to all, bring your mountain bike in good condition.

11am Solemn mass followed by wreath-laying at the war memorial.

12pm Vin d’honneur followed by a giant picnic around the town hall.

3pm Team orienteering race.

7pm Meal without reservation

10:30 pm Fireworks from the municipal stadium.

Salida supervisada en bicicleta de montaña. Rutas de 35 a 40 km. Abierto a todos, traiga su bicicleta de montaña en buenas condiciones.

11h Misa solemne seguida de la colocación de una corona de flores en el memorial de guerra.

12h Vin d’honneur seguido de un picnic gigante alrededor del ayuntamiento.

15.00 Carrera de orientación por equipos.

19.00 Comida sin reserva

22.30 h Castillo de fuegos artificiales en el estadio municipal.

Begleitete Ausflüge mit dem Mountainbike. Strecken von 35 bis 40 km. Offen für alle, kommen Sie mit Ihrem Mountainbike in gutem Zustand.

11 Uhr Feierliche Messe mit anschließender Kranzniederlegung am Kriegsdenkmal.

12 Uhr Ehrenwein, gefolgt von einem Riesenpicknick in der Umgebung des Rathauses.

15 Uhr Orientierungslauf für Teams.

19 Uhr Essen ohne Reservierung

22.30 Uhr Feuerwerk vom städtischen Stadion aus.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Coeur de Béarn