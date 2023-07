Fêtes locales : 100 ans de Hèstas 50 route de Clamonde Castétis, 5 août 2023, Castétis.

Castétis,Pyrénées-Atlantiques

Petit-déjeuner à la fourchette.

14h Inscription tournoi de pétanque.

14h30 Tournoi de pétanque réservé aux villageois et sympathisants.

20h Moules frites et tarte aux pommes.

22h Grand bal animé par l’orchestre Patchamama..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

50 route de Clamonde Salle municipale

Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Fork breakfast.

2pm Registration for pétanque tournament.

2:30pm Petanque tournament reserved for villagers and supporters.

8pm Moules frites and apple pie.

10pm Grand ball with Patchamama orchestra.

Desayuno de tenedor.

14.00 h Inscripción en el torneo de petanca.

14h30 Torneo de petanca reservado a los habitantes y simpatizantes del pueblo.

20.00 h Patatas fritas y tarta de manzana.

22 h Gran baile con la banda Patchamama.

Frühstück mit der Gabel.

14.00 Uhr Anmeldung Bouleturnier.

14:30 Uhr Boule-Turnier nur für Dorfbewohner und Sympathisanten.

20 Uhr Muscheln mit Pommes frites und Apfelkuchen.

22 Uhr Großer Ball, der von der Band Patchamama moderiert wird.

