Atelier Choco’ Noël 50 Route de Bitche Haguenau, 13 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Enchantement Chocolaté pour Noël !

Êtes-vous prêt à plonger dans un univers gourmand et créatif ? L’atelier éphémère de création pour Noël vous promet une expérience inoubliable !

Venez vivre la magie de Noël à la chocolaterie. Rejoignez-nous pour décorer un délicieux sapin en chocolat à votre image. Guirlandes, flocons, étoiles, nounours… laissez libre cours à votre imagination !.

2023-12-13 fin : 2023-12-30 11:35:00. EUR.

50 Route de Bitche

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Chocolate Enchantment for Christmas!

Are you ready to plunge into a world of gourmet creativity? The ephemeral Christmas workshop promises an unforgettable experience!

Come and experience the magic of Christmas at the chocolate factory. Join us to decorate a delicious chocolate tree in your own image. Garlands, snowflakes, stars, teddy bears… let your imagination run wild!

¡Encanto de chocolate por Navidad!

¿Está preparado para sumergirse en un universo gourmet y creativo? ¡El taller de creación efímera navideña promete una experiencia inolvidable!

Venga a vivir la magia de la Navidad en la fábrica de chocolate. Únase a nosotros para decorar un delicioso árbol de chocolate a su imagen y semejanza. Guirnaldas, copos de nieve, estrellas, ositos… ¡deje volar su imaginación!

Schokoladenverzauberung zu Weihnachten!

Sind Sie bereit, in eine Welt voller Leckereien und Kreativität einzutauchen? Die kurzlebige Kreativwerkstatt für Weihnachten verspricht Ihnen ein unvergessliches Erlebnis!

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in der Chocolaterie. Schließen Sie sich uns an, um einen köstlichen Tannenbaum aus Schokolade nach Ihrem Bild zu schmücken. Girlanden, Schneeflocken, Sterne, Teddybären… lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme de Haguenau