Atelier Choco’ St Nico 50 Route de Bitche Haguenau, 25 novembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Enchantement Chocolaté pour la Saint Nicolas chez Daniel Stoffel ! Êtes-vous prêt à plonger dans un univers gourmand et créatif ? L’atelier éphémère de création pour la Saint Nicolas vous promet une expérience inoubliable !

À la fin de l’atelier, vous emporterez fièrement votre création. Que ce soit pour vous régaler ou pour offrir, votre œuvre sera prête à être dégustée !.

2023-11-25 fin : 2023-11-29 11:35:00. EUR.

50 Route de Bitche

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Chocolate enchantment for Saint Nicholas at Daniel Stoffel! Are you ready to plunge into a world of gourmet creativity? The ephemeral St Nicholas workshop promises an unforgettable experience!

At the end of the workshop, you’ll proudly take your creation home with you. Whether as a treat for yourself or as a gift, your work will be ready to enjoy!

¡Encanto de chocolate para San Nicolás en Daniel Stoffel! ¿Está preparado para sumergirse en un universo gourmet y creativo? El taller creativo efímero para San Nicolás promete una experiencia inolvidable

Al final del taller, se llevará orgulloso su creación a casa. Ya sea para usted o para regalar, ¡su creación estará lista para disfrutar!

Schokoladenverzauberung zum Nikolaustag bei Daniel Stoffel! Sind Sie bereit, in eine genussvolle und kreative Welt einzutauchen? Der vergängliche Kreativ-Workshop zum Nikolaustag verspricht Ihnen ein unvergessliches Erlebnis!

Am Ende des Workshops werden Sie Ihre Kreation stolz mit nach Hause nehmen. Ob zum Selberessen oder zum Verschenken, Ihr Werk ist bereit zum Genießen!

