Guing’Art #3 50 Résidence des Arbres La Hague, 30 juin 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Festival éclectique :

Des concerts, un bal populaire, des jeux, des ateliers artistiques, des expos, des spectacles de danse…!

(Champ derrière la cantine scolaire)

Restauration et buvette sur place

Sous chapiteau en cas de pluie.

Vendredi 2023-06-30 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 23:59:00. .

50 Résidence des Arbres Omonville-la-Rogue

La Hague 50440 Manche Normandie



Eclectic festival :

Concerts, a popular ball, games, art workshops, exhibitions, dance shows…!

(Field behind the school canteen)

Food and refreshments on site

Under big top in case of rain

Festival ecléctico :

¡Conciertos, baile popular, juegos, talleres artísticos, exposiciones, espectáculos de danza…!

(Campo detrás del comedor escolar)

Comida y refrescos in situ

Bajo carpa en caso de lluvia

Eklektisches Festival :

Konzerte, ein Volksball, Spiele, Kunstworkshops, Ausstellungen, Tanzaufführungen…!

(Feld hinter der Schulkantine)

Essen und Trinken vor Ort

Bei Regen im Festzelt

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche