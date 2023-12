MARIUS LA BELLE ETOILE – MENU DE LA SAINT SYLVESTRE 50 quai Leray Pornic, 1 décembre 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Réservez votre repas de la Saint Sylvestre avec le restaurant le Marius à la belle étoile à Pornic !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 21:00:00. .

50 quai Leray

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Book your New Year’s Eve meal at Marius à la belle étoile restaurant in Pornic!

Reserve su cena de Nochevieja en Marius à la belle étoile, en Pornic

Buchen Sie Ihr Silvesteressen mit dem Restaurant le Marius à la belle étoile in Pornic!

Mise à jour le 2023-11-28 par eSPRIT Pays de la Loire