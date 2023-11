Au pays du soleil levant 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence, 20 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

À l’occasion de la célébration des 10 ans de partenariat entre Kumamoto et Aix-en-Provence, l’école de musique du Pays d’Aix vous propose un voyage au pays du soleil levant !.

2023-12-20 14:00:00 fin : 2023-12-20 19:00:00. .

50 Place Du Château de l’Horloge Centre social du Château de l’Horloge

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To celebrate 10 years of partnership between Kumamoto and Aix-en-Provence, the Pays d?Aix music school invites you on a journey to the land of the rising sun!

Para celebrar los 10 años de colaboración entre Kumamoto y Aix-en-Provence, la escuela de música de Pays d’Aix te invita a un viaje al país del sol naciente

Anlässlich der 10-jährigen Partnerschaft zwischen Kumamoto und Aix-en-Provence lädt Sie die Musikschule des Pays d’Aix zu einer Reise in das Land der aufgehenden Sonne ein!

