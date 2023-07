Loto au château de l’horloge 50 Place Du Château de l’Horloge Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Loto aux multiples lots initié par le Collectif Agir. Bénéfices allant pour l’aide aux demandeurs d’asile..

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

50 Place Du Château de l’Horloge Centre social du Château de l’Horloge

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Loto with multiple prizes initiated by Collectif Agir. Proceeds go to help asylum seekers.

Lotería con muchos premios organizada por el Collectif Agir. La recaudación se destina a ayudar a los solicitantes de asilo.

Lotto mit zahlreichen Preisen, das vom Collectif Agir initiiert wurde. Der Erlös geht an die Hilfe für Asylsuchende.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence