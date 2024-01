EXPOSITION ARTISTIQUE D’ADELINE M. – » PAYSAGES NOCTURNES ET MONDES IMPROBABLES » 50 Place Carnot Mamers, samedi 2 mars 2024.

Mamers Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-28

Exposition artistique d’Adeline M – « Paysages nocturnes et mondes improbables »

Originaire du Mans, Adeline M a fait des études d’Arts Plastiques à Rennes puis des études d’ébénisterie. Pendant quatre ans, elle suit des cours de gravure, de croquis modèle vivant et de céramique à Boulogne-sur-Mer. Elle a animé des ateliers pour enfants, un atelier de gravure et intervient dans les crèches et les écoles. Après avoir été encadrante dans l’insertion professionnelle, elle décide de se consacrer entièrement à la peinture début 2019.

Tout en clair-obscur, sombres et colorés, ses tableaux invitent le spectateur à la rêverie :

« Adeline M puise son inspiration au crépuscule,

à l’heure où le ciel encore lumineux

découpe en ombres chinoises

le paysage sur la ligne d’horizon.

Elle imagine des mondes merveilleux et poétiques

où chacun peut se laisser emporter. »

Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers : du 2 au 28 mars 2024

Entrée libre

Exposition visible :

lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,

mardi : fermé,

samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h,

Dimanche : fermé.

50 Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire



