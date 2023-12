EXPOSITION ARTISTIQUE DE SUZANNE TELLIER – BEAUTÉS HIVERNALES 50 Place Carnot Mamers Catégories d’Évènement: Mamers

Début : 2024-01-06

fin : 2024-01-31 Exposition artistique de Suzanne Tellier – Beautés hivernales.

Exposition artistique de Suzanne Tellier – Beautés hivernales Artiste autodidacte, Suzanne Tellier peint et dessine depuis sa plus tendre enfance. Mais, depuis sa retraite, l’artiste se consacre pleinement à sa passion pour l’art. Inspirée par la Nature, vous pourrez découvrir ses paysages d’hiver et ses oeuvres marquées par la beauté de cette saison et par les arbres croqués par l’artiste au gré de ses promenades dans les chemins creux ! Au fil de ses recherches, sa soif de découverte l’a amenée à se former à toutes sortes de techniques picturales (acrylique, huile, pastels, etc). Mais, elle aime particulièrement la technique de la peinture à l’huile. Son originalité tient aussi au fait qu’elle fabrique elle-même ses produits, comme le faisaient les peintres anciens d’autrefois : « Je suis sans cesse en recherche et expérimentation de nouvelles techniques ». Suzanne TELLIER Exposition visible à l’Office de Tourisme Maine Saosnois de Mamers : du 6

du 6 au 31 janvier 2024

Entrée libre Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :

De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Samedi : de 10h à 12h. .

50 Place Carnot

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

