50 nuances My Beers My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe, vendredi 23 février 2024.

50 nuances My Beers My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe Drôme

My Beers Mours organise une soirée 50 nuances My Beers.

AU PROGRAMME

DJ, pour vous faire déhancher toute la soirée

Aux Caprices des Anges, pour un défilé

Distribution de goodies et des surprises toute la soirée.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:00:00

fin : 2024-02-23 23:00:00

My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence

Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@mybeers.fr

L’événement 50 nuances My Beers Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2024-02-14 par Valence Romans Tourisme