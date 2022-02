50 nuances de Jardins Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Parentis-en-Born

50 nuances de Jardins Parentis-en-Born, 18 mai 2022, Parentis-en-Born. 50 nuances de Jardins Place du Général de Gaulle Kiosque à musique Parentis-en-Born

2022-05-18 09:00:00 – 2022-05-18 17:00:00 Place du Général de Gaulle Kiosque à musique

Les beaux jours arrivent et ça pousse au jardin ! Envie de fleurir vos allées, bordures ou jardinières, d'essayer de nouvelles espèces ou bien de cultiver quelques légumes…ou encore d'échanger vos graines ou plants entre particuliers ? Rendez-vous au Marché de plants, graines, fleurs et arbustes et participez au troc entre particuliers, le dimanche 8 mai 2022, de 9h à 17h autour du kiosque à Parentis-en-Born. Une journée pour rencontrer des professionnels, troquer avec des passionnés, faire part de votre expérience et s'échanger des bons conseils. Que vous soyez professionnel ou amateur de troc, inscrivez vous impérativement au Pôle Animation et Vie de la Cité au 05 58 82 71 46 jusqu'au samedi 30 avril 2022.

