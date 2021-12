50 more years of funk, 15 janvier 2022, .

Date et horaire exacts : Le samedi 15 janvier 2022

de 20h00 à 00h00

payant

Après 7 soirées mémorables célébrant « Les 50 ans (et plus) du Funk », la soirée événement 50 More Years Of Funk revient avec ses DJs résidents et un live act inédit de The Big Hustle !

Lancé il y a 2 ans au New Morning par 4 des DJs les plus activistes de la scène rare groove parisienne (Révérend Funkiness, JP Mano, ATN et Psycut), 50MYOF continue d’explorer cinq décennies de Funk, tous genres et époques confondus, depuis la sortie du « Cold Sweat » de James Brown en 1967, jusqu’à nos jours et au-delà…

Cette 8ème édition fera la part belle aux cuivres avec au programme : des DJ sets explosifs 100% vinyles, agrémentés d’un concert de The Big Hustle, une des plus grosses formations parisiennes de ces 10 dernières années… Âmes sensibles, ne pas s’abstenir !

Contact : https://www.newmorning.com/20220115-4970-50-more-years-of-funk.html

